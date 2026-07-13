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Illustrationsbild. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska migrationspolitiken

Facket: ”Vården inte undantagen i praktiken”

Av Joel Malmén
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Trots att vården formellt är undantagen från den nya lagen om informationsplikt gäller det inte i praktiken, säger Vårdförbundet till TT.

När ett barn föds måste barnmorskan anmäla födseln till Skatteverket, vars anställda nu är skyldiga att kontakta polis vid misstanke om att någon inte har rätt att vistas i Sverige.

”De etiska dilemman för barnmorskor är ett tydligt exempel men vi ser också risker med att lagförslaget underminerar förtroendet för hälso- och sjukvården i stort”, säger Vårdförbundets ordförande Sophia Godau i en skriftlig kommentar.

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