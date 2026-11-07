”Falsk fred” i EU – Kreml håller unionen ur balans
EU rustar för ett möjligt ryskt angrepp mot Nato – men riskerar att förbise det krig som redan pågår, skriver The Economist.
The Economist
Europe is gearing up for a future war Russia is already waging
Living in a phoney peace.
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