Farlig ”supertyfon” närmar sig öar i Stilla havet

En så kallad supertyfon närmar sig de amerikanska territorierna Guam och Nordmarianerna i Stilla havet, rapporterar flera medier. Runt 210 000 människor bor på öarna.

Stormen, som fått namnet Bavi, motsvarar redan en kategori 5-orkan och väntas dra in under måndagen. Vindstyrkan kan nå upp till 92 meter per sekund i byarna.

Den lokala vädertjänsten varnar för ”katastrofala” effekter, och ön Rota i Nordmarianerna väntas kunna bli ”obeboelig i veckor” om stormens öga passerar så nära som väntat, skriver New York Times.

Supertyfonen stärks av den pågående marina värmebölja som just nu råder i stora delar av Stilla havet.