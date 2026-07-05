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Supertyfonen Bavi. (NOAA/AP/TT)
Orkansäsongen

Farlig ”supertyfon” närmar sig öar i Stilla havet

Av Joel Malmén
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En så kallad supertyfon närmar sig de amerikanska territorierna Guam och Nordmarianerna i Stilla havet, rapporterar flera medier. Runt 210 000 människor bor på öarna.

Stormen, som fått namnet Bavi, motsvarar redan en kategori 5-orkan och väntas dra in under måndagen. Vindstyrkan kan nå upp till 92 meter per sekund i byarna.

Den lokala vädertjänsten varnar för ”katastrofala” effekter, och ön Rota i Nordmarianerna väntas kunna bli ”obeboelig i veckor” om stormens öga passerar så nära som väntat, skriver New York Times.

Supertyfonen stärks av den pågående marina värmebölja som just nu råder i stora delar av Stilla havet.

Kan vara i upp till tio timmar
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