Fler tyfoner i Stilla havet – El Niño tros vara orsaken

Samtidigt som Kina letar efter saknade personer och räddar det som går i översvämningar efter tyfonen Maysak, måste landet förbereda sig på ”supertyfonen” Bavi, rapporterar flera medier.

Forskare varnar för att liknande extremväder kommer att vara vanligare i år, skriver Reuters. Anledningen är klimatfenomenet El Niño, där högre temperaturer gör att tyfonerna blir mer intensiva.

– El Niño förskjuter tyfonernas banor västerut mot Kinas kust och ökar riskerna, samtidigt som klimatförändringarna gör stormarna mer nederbördsrika och mer förödande, säger Hui Su, professor vid Hongkongs universitet.

I år väntas sex tyfoner bildas i Stilla havet och Sydkinesiska havet under juli månad. Det är fler än genomsnittet på 3,8, enligt Kinas nationella klimatcenter. I vanliga fall brukar 1,8 av dem röra sig över land, nu förväntas tre av dem göra det.