Minst 17 döda i Kina efter tyfonen Maysak

Minst 17 personer har omkommit efter att tyfonen Maysak dragit in över södra och centrala delarna av Kina, rapporterar AFP.

Framför allt är det området Guangxi som har drabbats hårdast, där 130 000 tvingades evakuera och sex personer dog. Ett 40-tal floder har svämmat över och förstört nästan 13 000 hektar jordbruksmark, enligt statliga medier. I staden Renhe nådde vattennivån upp till knäna under måndagen.

– Översvämningarna skedde så snabbt, vattnet kom bara så fort, säger en kvinna från området till BBC.

I Hubei dog 11 personer och 331 skadades när stormen drog in. Flera hus rasade och spolades bort i vattenmassorna och omkring 4 800 hus skadades.

Samtidigt förbereder landet sig för att ”supertyfonen” Bavi kommer nå Taiwan på fredag, och röra sig in i de östra delarna av Kina under helgen.