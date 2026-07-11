Nästan en miljon flyr sina hem när tyfonen Davi drar in
Kraftiga vindar blandas med skyfall och tolv meter höga vågor på den japanska ön Okinawa efter att tyfonen Bavi drog in under morgonen, rapporterar AFP. Tyfonen kan bli den värsta i området på decennier.
Samtidigt har närmare 900 000 människor i östra Kina flytt sina hem inför stormens ankomst. Invånare i mångmiljonstaden Wenzhou har tejpat sina rutor och butikerna har förstärkt sina metalljalusier med träplankor för att skydda sig från regnet.
Även i norra Taiwan ligger gatorna öde efter två dagar av piskande regn. Caféägaren Tsai trotsar stormen.
– Alla är rädda för det hårda vädret och stannar inomhus, men jag måste gå ut för jag har beställningar att ta hand om, säger han till AFP.
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