Nästan en miljon flyr sina hem när tyfonen Davi drar in

Bilar och mopeder försöker ta sig fram genom en översvämmad korsning i Peking. 10 juli.

Kraftiga vindar blandas med skyfall och tolv meter höga vågor på den japanska ön Okinawa efter att tyfonen Bavi drog in under morgonen, rapporterar AFP. Tyfonen kan bli den värsta i området på decennier.

Samtidigt har närmare 900 000 människor i östra Kina flytt sina hem inför stormens ankomst. Invånare i mångmiljonstaden Wenzhou har tejpat sina rutor och butikerna har förstärkt sina metalljalusier med träplankor för att skydda sig från regnet.

Även i norra Taiwan ligger gatorna öde efter två dagar av piskande regn. Caféägaren Tsai trotsar stormen.

– Alla är rädda för det hårda vädret och stannar inomhus, men jag måste gå ut för jag har beställningar att ta hand om, säger han till AFP.