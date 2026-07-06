”Supertyfonen” Bavi har nått flera öar i Stilla havet

Tyfonen Bavi har under måndagen nått flera öar i Stilla havet, bland annat de amerikanska territorierna Nordmarianerna och Guam, skriver NBC News.

– Vi är just nu mitt i supertyfonen Bavi, så jag vill att människor fortsätter hålla sig inomhus, säger Guams guvernör Lou Leon Guerrero i en video på sociala medier.

Även ön Rota, som ligger cirka åtta mil norr om Guam, har drabbats av tyfonen. Under en kort stund befann sig ön i stormens öga. Vinden hade en hastighet på omkring 290 kilometer i timmen och har enligt lokala myndigheter orsakat ”stora skador” på ön, skriver AFP.