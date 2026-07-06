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Arkivbild. (Eugene Hoshiko/AP/TT)
Orkansäsongen

”Supertyfonen” Bavi har nått flera öar i Stilla havet

Av Hannah Gustafsson
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Tyfonen Bavi har under måndagen nått flera öar i Stilla havet, bland annat de amerikanska territorierna Nordmarianerna och Guam, skriver NBC News.

– Vi är just nu mitt i supertyfonen Bavi, så jag vill att människor fortsätter hålla sig inomhus, säger Guams guvernör Lou Leon Guerrero i en video på sociala medier.

Även ön Rota, som ligger cirka åtta mil norr om Guam, har drabbats av tyfonen. Under en kort stund befann sig ön i stormens öga. Vinden hade en hastighet på omkring 290 kilometer i timmen och har enligt lokala myndigheter orsakat ”stora skador” på ön, skriver AFP.

Meteorologen: Håll ut – det kommer bli bättre
NBC News
Lou Leon Guerrero: Vi kommer fortsätta uppleva stormen under eftermiddagen
Facebook
Ön Tinian fick vindar som klassas som den lägsta kategorin av en orkan
AFP  · Ofta betalvägg
Rota har en befolkning på cirka 1 500 personer
Independent
Bavi väntas nå Marianerna senare under måndagen
CNN
Följ tyfonen Bavi här
grafik · NY Times  · Ofta betalvägg

Ön Guam

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