”Supertyfonen” Bavi har nått flera öar i Stilla havet
Tyfonen Bavi har under måndagen nått flera öar i Stilla havet, bland annat de amerikanska territorierna Nordmarianerna och Guam, skriver NBC News.
– Vi är just nu mitt i supertyfonen Bavi, så jag vill att människor fortsätter hålla sig inomhus, säger Guams guvernör Lou Leon Guerrero i en video på sociala medier.
Även ön Rota, som ligger cirka åtta mil norr om Guam, har drabbats av tyfonen. Under en kort stund befann sig ön i stormens öga. Vinden hade en hastighet på omkring 290 kilometer i timmen och har enligt lokala myndigheter orsakat ”stora skador” på ön, skriver AFP.
Ön Guam
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