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Ett fraktfartyg i Hormuzsundet, sett från stranden. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Fartyg tvekar om att köra genom Hormuzsundet

Av Hedda Hallsenius
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Trots att USA lovat att Hormuzsundet kan öppnas och att Donald Trump sagt att fartyg redan börjar lämna sundet tvekar många fartyg om säkerheten, rapporterar AFP.

Jakob Larsen, säkerhetschef på sjöfartslobbyn BIMCO, säger att ledare inte har gått ut med tillräcklig information om till exempel vilka rutter som är säkra.

– Vi bedömer att säkerhetssituationen för sjöfarten förblir instabil, och vi anser att det är väldigt riskabelt för fartyg att börja resa genom sundet nu, säger han.

Den danska fraktjätten Maersk säger att överenskommelsen är en ”positiv utveckling”, men att det är för tidigt att säga hur den kommer att påverka logistiken och den marina verksamheten i Mellanöstern.

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