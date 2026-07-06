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En man i Teheran med en banderoll med budskapet ”Döda Trump”. (Altaf Qadri /AP/TT / AP)
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Fatima: Inte här för att sörja – är här för hämnd

Av Jacob Ruderstam
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Regimtrogna iranier har under måndagen både sörjt och krävt hämnd i samband med begravningsprocessionen för den tidigare högste ledaren Ali Khamenei, som dödades i ett israeliskt flyganfall.

– Vi är inte här för att ta farväl, vi är här för att hämnas. Och vi kommer att hämnas, säger deltagaren Fatima Hassan till nyhetsbyrån AP.

I folkmassorna i Teheran syntes flera flaggor och banderoller med antiamerikanska budskap, bland annat ”Döda Trump”. Människor kastade även stenar på en skylt med Donald Trumps ansikte som hade hängts upp på en bro som det långa sorgetåget passerade.

Enligt iranska uppgifter var över en miljon människor ute på gatorna för processionen
AP  · Ofta betalvägg
Amerikanska och brittiska flaggor sattes i brand i Teheran
Reuters  · Ofta betalvägg
Begravningsprocessionen fortsätter under tisdagen
www.theguardian.com
CNN rapporterar löpande
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