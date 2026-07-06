Fatima: Inte här för att sörja – är här för hämnd

En man i Teheran med en banderoll med budskapet ”Döda Trump”.

Regimtrogna iranier har under måndagen både sörjt och krävt hämnd i samband med begravningsprocessionen för den tidigare högste ledaren Ali Khamenei, som dödades i ett israeliskt flyganfall.

– Vi är inte här för att ta farväl, vi är här för att hämnas. Och vi kommer att hämnas, säger deltagaren Fatima Hassan till nyhetsbyrån AP.

I folkmassorna i Teheran syntes flera flaggor och banderoller med antiamerikanska budskap, bland annat ”Döda Trump”. Människor kastade även stenar på en skylt med Donald Trumps ansikte som hade hängts upp på en bro som det långa sorgetåget passerade.