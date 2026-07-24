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Evakuerade spanjorer har fått tillbringa natten i idrottshallar efter att ha evakuerats från sina hem. (Manu Fernandez /AP/TT / AP)
Skogsbränderna i Europa

Fem äldreboenden evakuerade vid spansk storbrand

Av Daniel Persson
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Tiotusentals har evakuerats från sina hem kring Madrid som en följd av de storbränder som härjar runt huvudstaden. Bland de drabbade finns 430 åldringar som evakuerats från fem äldreboenden i trakten, skriver AFP.

Spansk räddningstjänst bekämpar just nu tre stora bränder samtidigt, varav två vuxit ihop till en gigantisk eldsvåda bara några mil norr om Madrid. Bränderna klassas som de värsta i regionens historia.

José Cobos bor fem mil från Madrid och är en av dem som ombetts lämna sitt hem.

– Röken var otroligt tät. Det gick inte att andas, sa han till tv-kanalen Antena 3.

Javier Martin, i Naveluenga, såg den ena branden blossa upp från relativt liten till okontrollerbar.

– Jag har aldrig sett något liknande, säger han till Reuters. Jag trodde de skulle få branden under kontroll i går kväll, men då var det redan för sent.

Eldsvådan norr om Madrid har förstört 32 000 hektar mark
AFP  · Ofta betalvägg
Hundratals brandmän deltar i släckningsarbetet
Reuters  · Ofta betalvägg
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