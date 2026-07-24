Fem äldreboenden evakuerade vid spansk storbrand

Evakuerade spanjorer har fått tillbringa natten i idrottshallar efter att ha evakuerats från sina hem.

Tiotusentals har evakuerats från sina hem kring Madrid som en följd av de storbränder som härjar runt huvudstaden. Bland de drabbade finns 430 åldringar som evakuerats från fem äldreboenden i trakten, skriver AFP.

Spansk räddningstjänst bekämpar just nu tre stora bränder samtidigt, varav två vuxit ihop till en gigantisk eldsvåda bara några mil norr om Madrid. Bränderna klassas som de värsta i regionens historia.

José Cobos bor fem mil från Madrid och är en av dem som ombetts lämna sitt hem.

– Röken var otroligt tät. Det gick inte att andas, sa han till tv-kanalen Antena 3.

Javier Martin, i Naveluenga, såg den ena branden blossa upp från relativt liten till okontrollerbar.

– Jag har aldrig sett något liknande, säger han till Reuters. Jag trodde de skulle få branden under kontroll i går kväll, men då var det redan för sent.