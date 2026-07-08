Fifa utreder rasism mot Youtube-stjärna under VM

Ishowspeed heter egentligen Darren Jason Watkins Jr och har sammanlagt över 100 miljoner följare på Youtube och Tiktok. Här syns han i publiken under åttondelsfinalen mellan Spanien och Portugal.

Fotbollsinflueraren Ishowspeed – som egentligen heter Darren Jason Watkins Jr – ska ha utsatts för rasism på läktaren under sextondelsfinalen mellan Argentina och Kap Verde, rapporterar BBC Sport. Nu har Fifa inlett en utredning om händelsen.

Enligt USA Today var det under halvtidspausen som en kvinna iklädd en argentinsk tröja skrek något åt Ishowspeed. Det är oklart exakt vad som sades.

Den 21-årige amerikanske influeraren har sammanlagt över 100 miljoner följare på Youtube och Tiktok. Han har under VM livestreamat flera matcher på sina konton, skriver BBC.