Finansmannen om indexfonder: ”Idioterna har tagit över”

Indexfondernas växande dominans gör börsen mindre effektiv eftersom de köper aktier utan hänsyn till pris eller bolagens kvalitet. Det säger finansmannen och aktivistinvesteraren Christer Gardell i en intervju med EFN.

Indexfondernas agerande ökar enligt honom risken för börsbubblor och försvagar ägarstyrningen, vilket i slutändan kan drabba småspararna.

– Idioterna har tagit över marknaden. Allt kapital är antingen dumt, extremt spekulativt och väldigt kortsiktigt, säger Gardell till kanalen.