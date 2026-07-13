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Finansmannen Christer Gardell fotograferad i sitt kontor på investmentbolaget Cevian Capital. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Stämningen på börsen

Finansmannen om indexfonder: ”Idioterna har tagit över”

Av Andreas Victorzon
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Indexfondernas växande dominans gör börsen mindre effektiv eftersom de köper aktier utan hänsyn till pris eller bolagens kvalitet. Det säger finansmannen och aktivistinvesteraren Christer Gardell i en intervju med EFN.

Indexfondernas agerande ökar enligt honom risken för börsbubblor och försvagar ägarstyrningen, vilket i slutändan kan drabba småspararna.

– Idioterna har tagit över marknaden. Allt kapital är antingen dumt, extremt spekulativt och väldigt kortsiktigt, säger Gardell till kanalen.

Professor: Passiv förvaltning och indexfonder är en fantastisk uppfinning
efn.se
bakgrund
 
Christer Gardell
Wikipedia (sv)
Christer Göran Harald Gardell, född 4 december 1960 i Nacka, är en svensk finansman, ofta kallad riskkapitalist.
Aktivistinvesterare
bakgrund · www.investopedia.com
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Stämningen på börsenChrister GardellPrivatekonomiStockholmsbörsenInvestment & riskkapital