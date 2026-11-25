Bild från tårtutdelning 17 september och från SSU-lokalerna under onsdagskvällen.

Det har gått över 70 dagar sedan valet och för den som passerar Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen 68 har stämningen förändrats.

När statsminister Ulf Kristersson (M) lämnade in sin avskedsansökan under veckan efter valdagen ställde partiet ut tårtor utanför partikansliet, som man bland annat bjöd journalister på.

Man satte även upp lappar i byggnadens fönster med budskapet ”Tidö åker ut, åker ut, Tidö åker ut. Shalalalalalala”. Det skriver Aftonbladet.

Under onsdagskvällen var tonläget ett annat. Från nya lappar uppklistrade i fönstren gick det att läsa en vädjan: ”Svik inte era väljare Centerpartiet”.

De aktuella lokalerna tillhör SSU, enligt Aftonbladet.

”Vår vädjan är tydlig, än är det inte för sent”, skriver ungdomsförbundets ordförande Moska Hassas i en kommentar till tidningen.