Arkivbild från 11/9: Moderaternas tidigare finansminister Anders Borg (M), vice partiledare finansminister Elisabeth Svantesson (M) och partiledare statsminister Ulf Kristersson (M) håller ett gemensamt torgmöte på Norrmalmstorg.

En borgerlig fyrpartiregering bör ha ett organiserat budgetsamarbete med Sverigedemokraterna för att inte finanspolitiken ska försvagas. Det varnar tidigare moderata finansministern Anders Borg i ett inlägg på Facebook. Statsminister Ulf Kristersson säger i en kommentar till DN att det inte ligger på bordet i nuläget.

– Det är inte alls det vi planerar för heller, utan SD har varit tydliga med att de går i opposition. Jag ser inte framför mig något sådant fast samarbete alls, säger han.