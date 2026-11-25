Kristersson om Borgs krav: ”Inget vi planerar för”
En borgerlig fyrpartiregering bör ha ett organiserat budgetsamarbete med Sverigedemokraterna för att inte finanspolitiken ska försvagas. Det varnar tidigare moderata finansministern Anders Borg i ett inlägg på Facebook. Statsminister Ulf Kristersson säger i en kommentar till DN att det inte ligger på bordet i nuläget.
– Det är inte alls det vi planerar för heller, utan SD har varit tydliga med att de går i opposition. Jag ser inte framför mig något sådant fast samarbete alls, säger han.
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