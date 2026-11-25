Kristersson bekräftar samtal med Thand Ringqvist
Ulf Kristersson och Elisabeth Thand Ringqvist har haft nya samtal om regeringsbildningen. Det bekräftar M-ledaren för Aftonbladet.
Samtidigt pågår förhandlingar mellan M, KD, L och C.
Mötena går bra, enligt Kristersson. Däremot kommer han själv inte vara lika delaktig i förhandlingarna mot slutet av veckan, då han ska resa till Bryssel på ett EU-möte.
På måndag nästa vecka ska riksdagen rösta om Ulf Kristersson som statsminister.
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