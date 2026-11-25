Ulf Kristersson (M) och Elisabeth Thand Ringqvist (C).

Ulf Kristersson och Elisabeth Thand Ringqvist har haft nya samtal om regeringsbildningen. Det bekräftar M-ledaren för Aftonbladet.

Samtidigt pågår förhandlingar mellan M, KD, L och C.

Mötena går bra, enligt Kristersson. Däremot kommer han själv inte vara lika delaktig i förhandlingarna mot slutet av veckan, då han ska resa till Bryssel på ett EU-möte.

På måndag nästa vecka ska riksdagen rösta om Ulf Kristersson som statsminister.