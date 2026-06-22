Five Eyes varnar: AI-hot mot stater kan vara månader bort

AI-modeller kraftfulla nog att slå ut regeringar och företag är bara månader bort. Det varnar myndigheterna inom cyberunderrättelsesamarbetet Five Eyes för, rapporterar The Guardian.

Även om AI stärker cyberförsvaret ökar tekniken också ”hastigheten, omfattningen och sofistikeringen” hos cyberhoten, skriver myndigheterna i ett ovanligt gemensamt uttalande.

Varningen kommer efter Trumpadministrationens beslut att blockera ”utländska medborgare” från att använda Anthropics omtalade AI-modell Fable.

Samtidigt varnar AI-experten Olivia Shen vid University of Sydney för att ännu kraftfullare modeller kan vara på väg.

– Vi måste utgå från att nästa Mythos eller nästa Fable redan väntar runt hörnet, säger hon.