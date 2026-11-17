Fyra personer har gripits i Nordmakedonien, misstänkta för att ha planerat en mordkomplott i Grekland, rapporterar flera medier med hänvisning till lokala myndigheter.

En femte person greps i Grekland och en sjätte person är efterlyst. Utredningen visar att personerna ska ha agerat under instruktioner från en iransk medborgare som i sin tur kopplas till den iranska säkerhetstjänsten, skriver Reuters.

Myndigheterna i Nordmakedonien har pekat ut Naji Sharifi Zindashti som en iransk rekryterare, skriver AP. Sharifi Zindashti är sedan tidigare internationellt efterlyst av FBI, och har pekats ut som ledare i ett kriminellt nätverk som riktar sig mot iranska dissidenter.

Det finns inga officiella uppgifter om vem som ska ha varit måltavla för attacken. Enligt källor till grekiska Kathimerini var måltavlan en ”israelisk chef i ett grekiskt företag”