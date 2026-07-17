Flera tv-kanaler valde att inte sända Trumps tal live
CNN, ABC News och NBC News sände inte USA:s president Donald Trumps tal till nationen i sin helhet i natt, rapporterar USA Today. I stället valde de att på olika sätt bevaka händelsen med återkommande kommentarer från studion eller genom att bara ha talet på sina sajter, men inte i live-tv.
Enligt USA Today berodde det på att bolagen var osäkra på vilka påståenden som Trump skulle komma med och hur de i så fall skulle kunna faktagranskas i realtid.
Under talet ska Trump ha kritiserat ABC News och NBC News för att de inte sände talet.
– Det är för att de vet hur korrupt systemet är och de vill inte att det avslöjas, sa Trump enligt USA Today.
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