Flera tv-kanaler valde att inte sända Trumps tal live

Kameror fokuserar på USA:s president Donald Trump under hans tal till nationen i natt.

CNN, ABC News och NBC News sände inte USA:s president Donald Trumps tal till nationen i sin helhet i natt, rapporterar USA Today. I stället valde de att på olika sätt bevaka händelsen med återkommande kommentarer från studion eller genom att bara ha talet på sina sajter, men inte i live-tv.

Enligt USA Today berodde det på att bolagen var osäkra på vilka påståenden som Trump skulle komma med och hur de i så fall skulle kunna faktagranskas i realtid.

Under talet ska Trump ha kritiserat ABC News och NBC News för att de inte sände talet.

– Det är för att de vet hur korrupt systemet är och de vill inte att det avslöjas, sa Trump enligt USA Today.