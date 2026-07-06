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Ett flertal skyltar med texten ”Vi kommer döda Trump” syntes i folkhavet på måndagen. (Vahid Salemi /AP/TT / AP)
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Flertal skyltar under sorgetåget: ”Vi kommer döda Trump”

Av Hannah Gustafsson
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Röda flaggor och skyltar med texten ”Vi kommer döda Trump” syns i det svartklädda folkhavet när den tidigare ayatollan Ali Khameneis kista förs genom staden Teheran. Det rapporterar flera medier.

På skyltarna finns även texter om USA:s vicepresident JD Vance och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Vissa av skyltarna gör kopplingar till Jeffrey Epstein-skandalen i syfte att få dem att framstå som korrupta, skriver New York Times.

De röda flaggorna används ofta som en symbol för martyrdöd och skickar signaler om hämnd, skriver CNN. Samtidigt ska folkmassorna ha skanderat ”Död åt USA, död åt Israel”.

Begravningsprocessionen väntas pågå i cirka tolv timmar, uppger tjänstemän till statlig media, skriver BBC.

Reuters livesänder från processionen
BBC direktrapporterar
live · BBC
Sky news direktrapporterar
live · Sky News
CNN direktrapporterar
live · CNN
New York Times direktrapporterar
NY Times  · Ofta betalvägg
Fredssamtalen uppges vara pausade under begravningen
NBC News
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MellanösternkrisenLäget i IranIranUSAIsraelMellanösternNordamerika Jeffrey EpsteinBenjamin NetanyahuJD Vance