Flertal skyltar under sorgetåget: ”Vi kommer döda Trump”

Ett flertal skyltar med texten ”Vi kommer döda Trump” syntes i folkhavet på måndagen.

Röda flaggor och skyltar med texten ”Vi kommer döda Trump” syns i det svartklädda folkhavet när den tidigare ayatollan Ali Khameneis kista förs genom staden Teheran. Det rapporterar flera medier.

På skyltarna finns även texter om USA:s vicepresident JD Vance och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Vissa av skyltarna gör kopplingar till Jeffrey Epstein-skandalen i syfte att få dem att framstå som korrupta, skriver New York Times.

De röda flaggorna används ofta som en symbol för martyrdöd och skickar signaler om hämnd, skriver CNN. Samtidigt ska folkmassorna ha skanderat ”Död åt USA, död åt Israel”.

Begravningsprocessionen väntas pågå i cirka tolv timmar, uppger tjänstemän till statlig media, skriver BBC.