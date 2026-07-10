Flyttade till Jämtland för att få jobb: ”Ledsnade”

Den svenska arbetslösheten är högre i söder än i norr och en av dem som flyttat för att få ett jobb är Elisabeth Lenstierna, som lämnade småländska Västervik för jämtländska Krokom.

– Jag ledsnade på att gå arbetslös, säger hon till DN.

Fallet sticker ut eftersom det fortsatt är ovanligt att svenskar flyttar för jobb, säger Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi på Umeå universitet.