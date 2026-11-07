FN:s generalsekreterare Antonio Guterres kallar klimattoppmötet COP31, som inleds på måndag, för ”sanningens ögonblick” i en intervju med AP.

– Vi kan inte längre vänta, vi kan inte längre ha oändliga diskussioner där alla försöker lägga skulden på någon annan. Alla måste göra mer. Alla måste göra mer nu.

Han säger att det kommer att krävas långsiktiga strategier för att skydda planeten, men att det inte finns i alla politiska system.

– Det är inte världen som har misslyckats. Det är det politiska ledarskapet som har misslyckats, säger han.