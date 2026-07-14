FN: Högsta antalet civila offer sedan april 2022

En kvinna som överlevt en rysk attack mot ett bostadshus i Kyiv den 6 juli.

Antalet skadade och dödade civila i krigets Ukraina fortsätter att stiga. I juni dödades 293 civila och 1 990 skadades – den högsta siffran sedan april 2022. Det framgår av en rapport från FN, skriver AFP.

Under årets sex första månader dödades 1 396 civila och 7 987 skadades. Det är en ökning med 37 procent jämfört med samma period förra året.

Ryssland har den senaste tiden trappat upp sina attacker mot Ukraina, inte minst mot huvudstaden Kyiv. Ryssland hävdar att de riktar in sig mot militär- och energiinfrastruktur, men ofta träffas bostadshus och annan civil infrastruktur.