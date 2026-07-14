Kyiv: Ryssland har avrättat hundratals krigsfångar

Människor i Ukraina håller upp bilder på saknade soldater. Bilden är från den 11 april i år.

Sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har landets militär avrättat hundratals ukrainska krigsfångar. Det uppger Kyiv som anklagar Ryssland för att använda avrättningarna som en medveten strategi, skriver AFP.

Flera ukrainska tjänstemän säger till nyhetsbyrån att avrättningarna tog fart 2023. Hittills har Kyiv inlett över 100 utredningar av totalt 306 fall där ukrainska soldater dödats. Det verkliga antalet är troligtvis högre än så.

– Detta är en följd av en rysk politik som i praktiken har uppmuntrat och möjliggjort den här typen av brott, säger Andrij Atamantjuk vid Ukrainas riksåklagarmyndighet.

Ryssland har systematiskt nekat till alla anklagelser om krigsbrott.