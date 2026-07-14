25-årige Andrij togs till fånga och dödades: ”Var extremt nervös och grät”

En sörjande på en begravningsplats i Lviv i östra Ukraina.

En av de hundratals krigsfångar som Ukraina säger att Ryssland har avrättat under kriget är 25-årige Andrij Dubnytskyj.

Andrijs fru Ljudmyla Dubnytska berättar för AFP om det sista samtalet hon fick, i februari 2024.

Andrij hade skadats under ett försök att dra sig tillbaka från byn Avdijivka, som då var stridernas epicentrum. Tillsammans med fem andra soldater hoppades han bli evakuerad, men alla tillfångatogs av ryssarna.

– Han var extremt nervös och grät, säger Ljudmyla om samtalet hon fick den 15 februari.

Ett par dagar senare såg Ljudmyla ett klipp på sociala medier som visade fem döda kroppar i en frusen, blodfärgad vattenpöl. Hon kände igen tatueringen på en av männens händer – det var hennes man.