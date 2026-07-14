25-årige Andrij togs till fånga och dödades: ”Var extremt nervös och grät”
En av de hundratals krigsfångar som Ukraina säger att Ryssland har avrättat under kriget är 25-årige Andrij Dubnytskyj.
Andrijs fru Ljudmyla Dubnytska berättar för AFP om det sista samtalet hon fick, i februari 2024.
Andrij hade skadats under ett försök att dra sig tillbaka från byn Avdijivka, som då var stridernas epicentrum. Tillsammans med fem andra soldater hoppades han bli evakuerad, men alla tillfångatogs av ryssarna.
– Han var extremt nervös och grät, säger Ljudmyla om samtalet hon fick den 15 februari.
Ett par dagar senare såg Ljudmyla ett klipp på sociala medier som visade fem döda kroppar i en frusen, blodfärgad vattenpöl. Hon kände igen tatueringen på en av männens händer – det var hennes man.
bakgrund
Krigsfångenskap
Wikipedia (sv)
En krigsfånge (engelska: Prisoner of War, POW) är en person som frihetsberövats av fienden under ett krig. Huvudregeln säger att alla personer som faller under definitionen av kombattanter blir krigsfångar då de hamnar i fiendemaktens våld. Undantag är bland annat legosoldater, som dock ändå har visst rättsligt skydd. Väsentlig är den från 1600-talet folkrättsliga syn som fastslår att krigsfångar är under den krigförande statens välde, ej den enskilde tillfångatagarens. Läkare och präster betraktas ej som krigsfångar men skall ha samma rättigheter som sådana, och ha rätt att fritt utöva sin verksamhet bland fångarna. Först under 1800-talet tillkom överstatliga fördrag som reglerade förhållandena för deltagare i krig. Genèvekonventionerna av 1864 var den första överenskommelsen om regler i krig. Haagkonventionen av 1907 fastslog regler angående krigsfångars rättigheter, bland annat förbud mot att döda soldater vilka hade kapitulerat. År 1929 slöts ånyo en Genèvekonvention som gällde under andra världskriget, men som sällan tillämpades.
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