Ukraina: Vi träffar ryska fartyg var 112:e minut
Ukraina träffade ryska skepp i Azovska sjön var 112:e minut förra veckan. Det hävdar åtminstone Robert Brovdi, befälhavare för landets drönarstyrka, enligt Kyiv Independent.
Enligt Brovdi, känd som ”Madjar”, slogs totalt 90 fartyg från den ryska skuggflottan ut i ukrainska attacker förra veckan. Bara natten till söndag ska tio tankfartyg och fyra färjor ha förstörts.
De ukrainska drönaranfallen i innanhavet är en del av landets stora offensiv runt den ryskockuperade Krym-halvön.
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