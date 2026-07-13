Ukraina: Vi träffar ryska fartyg var 112:e minut

Bilder på en av gårdagens attacker, enligt Ukraina.

Ukraina träffade ryska skepp i Azovska sjön var 112:e minut förra veckan. Det hävdar åtminstone Robert Brovdi, befälhavare för landets drönarstyrka, enligt Kyiv Independent.

Enligt Brovdi, känd som ”Madjar”, slogs totalt 90 fartyg från den ryska skuggflottan ut i ukrainska attacker förra veckan. Bara natten till söndag ska tio tankfartyg och fyra färjor ha förstörts.

De ukrainska drönaranfallen i innanhavet är en del av landets stora offensiv runt den ryskockuperade Krym-halvön.