”Fodboldfest” fortsätter trots dödsmisshandeln

Polisen på plats efter dödsmisshandeln på tisdagen.

”Fodboldfesten” i Islands brygge i Köpenhamn fortsätter under fredagskvällen, trots att den 32-årige svensken Christian Zedig misshandlades till döds under ett VM-event där på tisdagen. Det rapporterar Aftonbladet.

– Nu känns det inte bra att gå in här, säger 24-årige Pelle Krogh, som ska träffa vänner inne på området men tycker att arrangören borde ha stängt.

Enligt arrangörerna har man höjt säkerheten genom att anlita fler vakter.

– Det känns väldigt säkert. Det är mycket poliser utanför och det finns mycket vakter där inne. De kontrollerar besökarna, säger 28-årige Said Gode.