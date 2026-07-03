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Polisen på plats efter dödsmisshandeln på tisdagen. (Steven Knap / Scanpix Denmark)
Våldsdådet i Köpenhamn

”Fodboldfest” fortsätter trots dödsmisshandeln

Av Hedda Hallsenius
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”Fodboldfesten” i Islands brygge i Köpenhamn fortsätter under fredagskvällen, trots att den 32-årige svensken Christian Zedig misshandlades till döds under ett VM-event där på tisdagen. Det rapporterar Aftonbladet.

– Nu känns det inte bra att gå in här, säger 24-årige Pelle Krogh, som ska träffa vänner inne på området men tycker att arrangören borde ha stängt.

Enligt arrangörerna har man höjt säkerheten genom att anlita fler vakter.

– Det känns väldigt säkert. Det är mycket poliser utanför och det finns mycket vakter där inne. De kontrollerar besökarna, säger 28-årige Said Gode.

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