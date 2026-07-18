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Barn leker i Stockholm, arkivbild från 2024. (Susanna Persson Öste/TT)
Läget i förlossningsvården

Föräldrar tajmar födseln till sommaren: ”Medvetna val”

Av Patrik Dahlin
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Det närmar sig högsäsong för att skaffa barn, skriver Dagens Nyheter. Tidningen har pratat med barnmorskor som vittnar om att det blir allt viktigare för föräldrar att få barn rätt tid på året – vilket anses vara sommaren.

Karin Mikaelsson Nordin, barnmorska och chef för en mottagning i Stockholm, säger att föräldrar till och med gjort abort för att inte få ett decemberbarn. I fjol föddes flest barn i maj och juli.

– Folk i dag gör väldigt medvetna val.

En teori är att föräldrar vill tajma in längden på föräldraledigheten med att förskolan inleds i augusti året därpå. Då är barnet ungefär 12-15 månader gammalt.

Tidigare var det våren som gällde
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Många födslar i juli pressar förlossningsvården
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