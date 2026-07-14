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En nyfödd bebis ammas. (Jessica Gow / TT / TT Nyhetsbyrån)
Läget i förlossningsvården

Svensk studie: Samsovning bakom spädbarnskollaps

Av Anders Hovne
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Varje år dör två till fyra friska spädbarn i Sverige till följd av plötslig spädbarnskollaps. Ytterligare ett antal får bestående skador. Men större delen av fallen skulle kunna undvikas med tydligare riktlinjer, enligt en ny svensk studie, skriver DN.

Tillståndet beror ofta på att barnets andningsvägar täpps till under de första timmarna efter förlossning, i samband med samsovning eller amningsförsök.

Eric Herlenius som är professor i pediatrik vid Karolinska institutet och överläkare i barnmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, som gjort studien, säger att uppsikt över barn och föräldrar måste bli större under de första levnadstimmarna.

– Då bör man kunna rädda ett antal barns liv varje år, säger han.

Plötslig spädbarnskollaps inte samma sak som plötslig spädbarnsdöd
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Studien är publicerad i tidsskriften Acta Paediatrica
onlinelibrary.wiley.com
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Läget i förlossningsvårdenAstrid Lindgrens barnsjukhusKarolinska institutetForskning & vetenskapHälsa