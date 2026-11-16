En bild från Vänsterpartiets kongress i Jönköping tidigare i år.

Vänsterpartiet har bland annat hänvisat regeringskravet till beslutet på partikongressen i april, men om V vill är det möjligt att genomföra en ny omröstning digitalt. Det skriver företrädare för den ideella föreningen Digital demokrati på Expressens debattsida.

”Med dagens digitala demokrativerktyg är det fullt möjligt att på kort tid bjuda in tusentals medlemmar att delta i en omröstning”, skriver debattörerna.

Det parlamentariska läget har förändrats sedan V fattade sitt beslut i april, så om man vill höra vad medlemmarna tycker i dag finns det goda möjligheter.

”Tekniken finns, stadgarna tillåter det och beslutets betydelse kan knappast ifrågasättas. Varför inte låta medlemmarna säga sitt?”