C har kvar klacken i högerns dörrkarm, och nu återstår att se vem som är mest rädd för extraval. Det konstaterar kommentatorer i Aftonbladet och DN.

Aftonbladets Oisín Cantwell skriver att han inte blir förvånad om V går vinnande ur dramat. V kan mycket väl mena allvar med sitt hot om att ”köra sitt race in i kaklet” och Dadgostar har ställt in siktet på ett tydligare vänsteralternativ i valet 2030, säger han.

S riskerar katastrofala siffror i ett extraval och inför ett sådant existensiellt hot kan partiet gå med på att släppa in V i riksdagen. Det skulle pressa C, som inte heller väntas bli populära i ett extraval, skriver Cantwell.

”Uteslut inte att det blir Centern som blinkar först.”

Tomas Ramberg skriver i DN att C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist går in i de nya förhandlingarna ”stärkt i uppfattningen att Centern har trumf på hand”.

Extraval är enligt Ramberg fortfarande det minst sannolika alternativet, då C skulle bli extravalets mest sårbara parti om de öppnar dörren högerut.

Centern hoppas att trycket ska bli så pass hårt att V viker sig, skriver Ramberg, men högerflirten kan i stället ha stärkt V-ledningens ståndaktighet.

”Dadgostar fruktar att ett lillfinger till Centern i regeringsfrågan kan sluta med att hela handen ryker”, skriver han.