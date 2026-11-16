Regeringsbildningen dominerar landets ledarsidor efter gårdagens besked om att Centerpartiet föredrar Socialdemokraternas förslag framför Moderaternas.

Nu ligger avgörandet i Nooshi Dadgostars händer, skriver Aftonbladets Anders Lindberg. Han uppmanar Vänsterpartiet att släppa kravet på ministerposter.

”En Tidö 2-regering vore en katastrof för Sveriges arbetare.”

Dagens Nyheter är inne på samma linje. Tidningens ledarredaktion påpekar att C:s besked har öppnat för sakpolitiska förhandlingar och att V nu måste avgöra vad partiet är redo att offra för sina principer.

”Är V ändå berett att bereda vägen för Ulf Kristersson och en regering i händerna på SD?”

Expressens ledarredaktion är skeptisk till Centerns vägval. Enligt tidningen handlar beslutet mindre om sakpolitik och mer om att undvika såväl en svekdebatt som skulden om regeringsbildningen spricker.

”Centerpartiets besked är därmed ett slags icke-val.”