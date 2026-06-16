Företag vill bygga kärnkraft i Barsebäck: ”Positivt”

Företaget Nordic Baseload Power har ansökt om statligt stöd för att bygga två nya kokvattenreaktorer i Barsebäck, rapporterar TT. Det är den fjärde ansökan om stöd till ny kärnkraft som regeringen tar emot.

Enligt ansökan ska reaktorerna årligen producera el som motsvarar årsförbrukningen för runt två miljoner hushåll.

– Sverige behöver mer stabil elproduktion. Det är därför positivt att intresset för att investera i ny kärnkraft fortsätter att vara stort, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman i ett pressmeddelande.