Skånegatan, permanent gågata och del av en stadsmiljözon.

Stockholms nya styre vill återuppta och utvidga förslaget om miljözon klass 3, där bensinbilar är förbjudna. Det är värsta sortens symbolpolitik, skriver André Nilsson på Företagarna på SvD Debatt.

”Tänk dig att du bor innanför tullarna och ett vattenrör läcker. Du ringer rörmokaren för att få hjälp. Men om rörmokaren inte har hunnit skaffa en eldriven arbetsbil får röret fortsätta läcka.”

Åtta av tio medlemmar i Företagarna är emot förslaget – det försvårar för småföretagare och leder till färre jobb och minskade skatteintäkter, skriver Nilsson.