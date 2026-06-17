Forssell: Oppositionen gör det svårare för polisen

Migrationsminister Johan Forssell (M) är inte nöjd med att C och MP pausat ett förslag om att kunna placera asylsökande barn i förvar under längre tid. Det skriver han i en kommentar till Omni.

”Oppositionens agerande i riksdagen innebär att det blir svårare att använda förvaret där polisen bedömer att det finns risk att personen kommer att begå brott i Sverige,” skriver Forssell.

Förslaget, som vilandeförklarades på onsdagen, hade inneburit att barn hade kunnat hållas i förvar i 12 dagar, i stället för som nu i sex. Det är en del av en proposition som också skulle göra det lättare att placera vuxna med utvisningsbeslut i förvar och hålla kvar dem längre. Syftet är enligt regeringen att förhindra att de går under jorden.