MP: Sverige borde ta emot fler flyktingar

Sverige ska följa fördelningssystemet kring flyktingar som trädde i kraft i EU i början av sommaren. Det anser Miljöpartiet, säger språkröret Daniel Helldén i Sveriges Radios Morgon i P1.

– Vi klarar av att ta emot fler än vi gör i dag, sedan har vi system som reglerar det. När det gäller kvotflyktingar bör vi ta emot fler, säger han.

Helldén säger att Sverige borde kunna öka från 900 till 5 000 kvotflyktingar.

När det gäller asylsökande tog Sverige emot 6 700 personer förra året, om man skulle följa EU-systemet skulle det handla om cirka 15 000 personer, enligt Sveriges Radio.