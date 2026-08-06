MP: Sverige borde ta emot fler flyktingar
Sverige ska följa fördelningssystemet kring flyktingar som trädde i kraft i EU i början av sommaren. Det anser Miljöpartiet, säger språkröret Daniel Helldén i Sveriges Radios Morgon i P1.
– Vi klarar av att ta emot fler än vi gör i dag, sedan har vi system som reglerar det. När det gäller kvotflyktingar bör vi ta emot fler, säger han.
Helldén säger att Sverige borde kunna öka från 900 till 5 000 kvotflyktingar.
När det gäller asylsökande tog Sverige emot 6 700 personer förra året, om man skulle följa EU-systemet skulle det handla om cirka 15 000 personer, enligt Sveriges Radio.
Just nu upplåst för alla
Invandringen • Kontext
Invandringen har varit en av de mest brännande frågorna i de tre senaste riksdagsvalen. En bred politisk majoritet har under perioden rört sig mot en mer restriktiv linje – från budskap om att ”öppna era hjärtan” till krav på att bomma igen gränserna.
bakgrund
EU:s migrationspaket
Wikipedia (en)
The New Pact on Migration and Asylum, also known as the EU Migration Pact or the EU Asylum and Migration Pact, is a set of new European Union rules concerning migration that took effect on 12 June 2026. It compels member states to more evenly share the cost and efforts of hosting migrants and reform European Union asylum and border security procedures, among other provisions.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen