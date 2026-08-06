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Simona Mohamsson (L), Ludvig Aspling (SD) och Johan Forssell (M). (Björn Larsson Rosvall/TT, Pär Bäckström/TT, Henrik Montgomery/TT)
Valet 2026Svenska migrationspolitiken

Tidöpartierna rasar mot MP: ”Inte dragit några lärdomar”

Av Hannah Gustafsson
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Migrationsministern Johan Forssell (M) tycker att Daniel Helldéns (MP) uttalande om att ta emot fler flyktingar och asylsökande är som att resa i en tidsmaskin till 2015. Det skriver han på X.

”De har inte dragit några lärdomar av flyktingkrisen och de stora integrationsproblemen som den medförde.”

Liberalernas partiledare Simona Mohamsson tycker att Helldén blundar för de integrationsproblem som Sverige har, skriver hon på X.

”Efter fyra år av riktig integrationspolitik kan vi inte gå tillbaka till rödgrön naivitet.”

Även Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling tycker att MP riskerar att backa den politiska utvecklingen till flyktingkrisen 2015.

”Det finns ingen konsekvens han inte är beredd att ta för att maxa invandringen. ”

Just nu upplåst för alla
InvandringenKontext
Invandringen har varit en av de mest brännande frågorna i de tre senaste riksdagsvalen. En bred politisk majoritet har under perioden rört sig mot en mer restriktiv linje – från budskap om att ”öppna era hjärtan” till krav på att bomma igen gränserna.
Simona Mohamsson på X
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Johan Forssell på X
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Ludvig Aspling på X
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Helldén: Sverige har kapacitet att ta emot fler
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Valet 2026Svenska migrationspolitikenDaniel HelldénSimona MohamssonJohan ForssellLiberalernaModeraternaMiljöpartietSverigedemokraternaIntegrationspolitikPolitik