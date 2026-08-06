Tidöpartierna rasar mot MP: ”Inte dragit några lärdomar”

Migrationsministern Johan Forssell (M) tycker att Daniel Helldéns (MP) uttalande om att ta emot fler flyktingar och asylsökande är som att resa i en tidsmaskin till 2015. Det skriver han på X.

”De har inte dragit några lärdomar av flyktingkrisen och de stora integrationsproblemen som den medförde.”

Liberalernas partiledare Simona Mohamsson tycker att Helldén blundar för de integrationsproblem som Sverige har, skriver hon på X.

”Efter fyra år av riktig integrationspolitik kan vi inte gå tillbaka till rödgrön naivitet.”

Även Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling tycker att MP riskerar att backa den politiska utvecklingen till flyktingkrisen 2015.

”Det finns ingen konsekvens han inte är beredd att ta för att maxa invandringen. ”