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Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, arkivbild. (Lars Schröder/TT)
Sverige och klimatet

Forskare: Låt klimatgrupp justera koldioxidskatten

Av Patrik Dahlin
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Sverige bör utreda införandet av en oberoende klimatpolitisk direktion med ansvar för koldioxidskatten, skriver flera forskare på SvD:s debattsida.

De anser att den svenska klimatpolitiken skiftar för varje ny regering och skriver att det skapar en osäkerhet för bolag som vill investera i fossilfria verksamheter. Det skadar både klimatet och ekonomin, enligt forskarna.

Debattörerna menar att en klimatpolitisk direktion skulle kunna fylla samma funktion som Riksbanken gör när det kommer till penningpolitiken. Riksdagen ska justera klimatmålen och direktionen får i uppdrag att justera skatten, lyder förslaget.

”Sverige behöver mer än höga klimatmål. Vi behöver även institutioner som gör att målen överlever nästa val.”

Om debattörerna

Markus Larsson, ekonomie doktor, KTH
Göran Finnveden, professor miljöstrategisk analys, KTH
Björn Hassler, professor i miljövetenskap, Södertörns högskola
Francesco Fuso-Nerini, biträdande professor, KTH och forskare, Oxford University

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TT
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