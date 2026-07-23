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Terrängbrand i Frankrike/Romina Pourmokhtari. (AP/TT)
KlimathotetSverige och klimatet

Pourmokhtari: ”Blir mer extremt väder även här”

Av Joel Malmén
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Även Sverige kommer att behöva hantera fler väderkriser såsom de pågående värmeböljorna i södra Europa. Det säger klimatminister Romina Pourmokhtari (L) till Aftonbladet.

– Jag tänker tyvärr att det är vad vi får förvänta oss sett till den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Då blir extrema väderhändelser, som värmeböljor, allt vanligare.

Hon är nöjd med det egna klimatarbetet, men säger att det finns mer att göra vad gäller ren energi och minskade utsläpp från transportsektorn och jordbrukssektorn.

Pourmokhtari brukar själv undvika Sydeuropa under högsommaren på grund av hettan, tillägger hon.

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