En kvinna sköljer ansiktet i en vattenfontän i Bordeaux i somras.

Stora delar av världen är redan 1,5 grader varmare än under förindustriell tid, enligt en ny studie i Nature climate change.

Det innebär att Parisavtalets överenskommelse om att världens länder ska sträva efter att hålla temperaturökningen under den nivån håller på att falla.

– Vi har nu mer bevis för att vi snart kommer att passera 1,5-gradersmålet och snabbt behöver agera för att inte passera två grader, säger Tong Li, klimatforskare vid University of Victoria och en av studiens medförfattare, enligt TT.