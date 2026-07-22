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Illustrationsbild. (Janerik Henriksson/TT)
Valet 2026Valrörelsen

Forskare: Svenskhetspratet grundar sig i rasism

Av Joel Malmén
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De svenska partierna tävlar i att försöka definiera svenskhet och svenska värderingar, men landar alltid i illa definierade floskler. Det skriver Erik Thosteman, doktor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, på DN Debatt.

Sverigedemokraterna håller i rodret medan övriga partier ror – och för SD är det en politisk strategi att förflytta gränserna för svenskhet från kultur och värderingar till blod, jord och arv, fortsätter han.

”Därför är svenskhetspratet inte bara lönlöst, det bär också på samma rasistiska logik som kring förra sekelskiftet. Dagens rasism återkommer inte i rasbiologins språk, utan i talet om svenskhet och svenska värderingar.”

Erik Thosteman: ”Bakom flosklerna om ’svenskhet’ döljer sig rasism”
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Om debattören

Erik Thosteman, doktor i ekonomisk historia, Uppsala universitet

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