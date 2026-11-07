Gör toppmöten och klimatavtal skillnad för att vända klimatkrisen? Den frågan ställer The Guardian inför stundande COP31.

Sedan Parisavtalet undertecknades 2015 har regeringar år efter år lovat att arbeta för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Ändå har temperaturen överskridit den gränsen de senaste åren, och flera framstående klimaforskare betraktar Parisavtalet som ett globalt misslyckande.

Samtidigt har avtalets ”moraliska kompass” otvivelaktigt satt fart på omställningen till förnybar energi, säger Juan Carlos Monterrey, tidigare klimatsändebud för Panama.

– Den har talat om för oss vart vi ska ta vägen. Reshastigheten är inte vad den behöver vara, men vi har satt riktningen.

COP har också blivit ett viktigt forum för fattigare länder att få sina röster hörda och framföra krav, påpekar Sujeeta Mathema, chef för Action Aid i Nepal, som drabbats av katastrofala översvämningar det senaste året.

– COP kan bidra till att förhindra katastrofer om åtagandena omsätts från ord på papper till konkret handling, säger hon.