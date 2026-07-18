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Arkivbild, fyr i Tyskland. (Hauke-Christian Dittrich /AP/TT / AP)
KlimathotetSverige och klimatet

Forskare: Vi måste agera för att stoppa stor klimatrisk

Av Patrik Dahlin
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En inbromsning eller kollaps av det system av havsströmmar som är med och reglerar Europas klimat kan få förödande konsekvenser för Sverige, skriver klimatforskarna Wendy Broadgate och Johan Rockström på SvD Debatt.

De skriver att det länge setts som osannolikt att Amoc (Atlantiska meridionala cirkulationen) ska bromsa in eller kollapsa före 2100, men att risken nu är ungefär 10 procent.

Det kan låta lite, men det är det inte, skriver forskarna, som vill att riskerna ska analyseras i en statlig utredning. Politikerna måste också göra allt för att minska utsläppen, skriver de.

”Varje ton koldioxid vi undviker att släppa ut minskar risken för att klimatsystemets kritiska tippningspunkter passeras.”

Om debattörerna

Wendy Broadgate, doktor i marinkemi, direktör för det globala forskarnätverket Future Earth
Johan Rockström, professor i jordsystemvetenskap, direktör Potsdaminstitutet för klimatforskning

”En klimatrisk Sverige inte kan bortse från”
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Forskare har i flera år varnat för effekterna av kollapsade havsströmmar (2024)
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KlimathotetSverige och klimatetJohan RockströmKlimat & miljö