I mitten av december röstar Stockholms stad om ett nytt budgetförslag. Om det klubbas stängs hela Gamla stan för bilgenomfart, skriver SvD.

Det innebär att bara gående, cyklister, bussar och räddningstjänst får köra rakt igenom. Även Munkbroleden och Skeppsbron innefattas.

Stockholms stad vill också återuppta arbetet med en miljözon klass 3 för bara elbilar i innerstaden, enkelrikta fler gator och omvandla fler bilvägar till gå- och cykelgator.

– Målet är att bidra till att stockholmarna rör sig mer hållbart, både för miljö och klimat men också för stadslivet och för hälsan, säger trafik- och stadslivsborgarråd Lars Strömgren (MP).

Moderaternas oppositionsborgarråd Dennis Wedin (M) kallar det ”ideologisk, vansinnig politik”.