Stockholm ska bli världens mest barnvänliga huvudstad. Det menar i alla fall Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Stockholm som la fram kommunens budget för 2027.

– Vi tar bland annat steg för att minska klasstorlekarna, göra staden grönare och vi intensifierar trygghetsarbetet för att ingen ung person ska dras in i klorna på de kriminella gängen, säger Emilia Bjuggen (S), finansborgarråd i ett pressmeddelande.

Man vill också satsa på billigare idrott och att minska biltrafiken.