Det rödgröna styret i Stockholms stad vill införa en utvidgad miljözon i huvudstaden där diesel- och bensinbilar helt förbjuds, rapporterar TV4 Nyheterna. Det gäller även laddhybrider.

För att fler ska kunna byta till elbil måste nya subventioner komma på plats, enligt Cindy Falquet Lindh (MP), nytt miljö- och klimatborgarråd i Stockholm.

– Det ska vara möjligt att leva ett gott liv i Stockholms stad och ha goda förutsättningar för hälsan, säger hon.

Länsstyrelsens beslut att stoppa införandet av en miljözon i delar av centrala Stockholm under förra mandatperioden ska nu omprövas. Om miljözonen får grönt ljus ska den utökas med flera stadsdelar.