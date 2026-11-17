17 000 namnunderskrifter har samlats in från stockholmare som vill ha kvar det nedsatta priset på SL:s månadskort, rapporterar Mitt i. Namninsamlingen har nu lämnats in till trafikregionrådet Jakop Dalunde (MP).

Han lovar att utvärdera saken ”grundligt” men tror inte att det finns ekonomiskt utrymme för en sådan satsning. Enligt Dalunde skulle det kosta omkring tre miljarder kronor om året.

– Kostnaderna för kollektivtrafiken ökar varje år. Så bara att frysa priset på 1060 kronor, och inte höja det, är en utmaning, säger han till SVT Nyheter Stockholm.

Det halverade priset på månadskort infördes av regeringen och SD i somras för att stötta hushållen och gäller i hela landet fram till 31 december.