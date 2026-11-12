Det nya fempartistyret i Region Stockholm har lagt fram sin första budget. 4,5 miljarder kronor mer tillförs kollektivtrafiken och sjukvården jämfört med 2026, vilket motsvarar halva reformutrymmet, skriver DN.

Det ordinarie priset för ett SL-månadskort, 1 060 kronor, fryses under 2027. Detta efter att Tidöregeringens satsning med halverat pris löper ut nästa månad.

Barn, äldre och vårdpersonalen får också subventionerade SL-kort.

– Vi fixar grundfinansieringen för alla våra verksamheter. Det kommer inte vara några neddragningar, utan tvärtom en utbyggnad, säger finansregionrådet Aida Hadzialic (S).