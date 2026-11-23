Lowe Lilliehorn, Gulan Avci och Martin Melin jublar under Liberalernas valvaka på Vasateatern, Vasagatan.

Omsvängningen i frågan om Sverigedemokraterna och efterföljande bråk var en stor anledning till Liberalernas väljartapp i Stockholm enligt partiets egen valanalys, rapporterar Dagens Nyheter.

En högljudd kritiker till partiets vägval i SD-frågan var Stockholms oppositionsborgarråd Jan Jönsson, som senare lämnade partiet.

Hans efterträdare Gulan Avci, gruppledare för L i Stockholm, säger att partiet ägnat för mycket tid åt att ”bråka externt”.

Det finns behov av en ”renovering” i Stockholm, menar hon. Inom partiet ska det fortsätta vara högt i tak och man ska kunna tycka olika, men hon ser ett förbättringsområde.

– Vissa diskussioner måste vi bli mycket bättre på att hålla internt.