L-toppen: ”Vi har ägnat för mycket tid åt att bråka”
Omsvängningen i frågan om Sverigedemokraterna och efterföljande bråk var en stor anledning till Liberalernas väljartapp i Stockholm enligt partiets egen valanalys, rapporterar Dagens Nyheter.
En högljudd kritiker till partiets vägval i SD-frågan var Stockholms oppositionsborgarråd Jan Jönsson, som senare lämnade partiet.
Hans efterträdare Gulan Avci, gruppledare för L i Stockholm, säger att partiet ägnat för mycket tid åt att ”bråka externt”.
Det finns behov av en ”renovering” i Stockholm, menar hon. Inom partiet ska det fortsätta vara högt i tak och man ska kunna tycka olika, men hon ser ett förbättringsområde.
– Vissa diskussioner måste vi bli mycket bättre på att hålla internt.
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