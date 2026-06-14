Forssell rasar mot blockering av barn i förvar

Migrationsminister Johan Forssell (M) kritiserar Miljöpartiet och Centern för planerna på att blockera delar av ett förslag om skärpta regler för personer som ska utvisas. Det handlar om hur länge barn ska kunna frihetsberövas och skiljas från sina föräldrar i förvar, enligt DN.

”Att MP och C nu säger nej till regeringens förslag visar ännu en gång att vänstersidan i svensk politik tar varje möjlighet att försvåra upprätthållandet av en reglerad migrationspolitik”, skriver Johan Forssell i en kommentar till Omni.

Han understryker att det är mycket ovanligt att barn sätts i förvar.

En så kallad vilandeförklaring kan begäras av en minoritet i riksdagen om ett förslag kan strida mot grundlagen.