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Johan Forssell (M), migrationsminister. (Pär Bäckström/TT/TT / TT Nyhetsbyrån)
Gränskrisen i Ceuta

Forssell: Resolut av Spanien – men signaler spelar roll

Av Matilda Glaser
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Migrationsminister Johan Forssell (M) beskriver spanska myndigheters agerande som ”resolut” – men står fast vid att landets migrationspolitik bidragit till att migrantkrisen i Ceuta kunnat inträffa. Det är beskedet efter EU:s extrainsatta möte om frågan.

– Jag upplever att många vill spela ner det, säger Forssell till TT, och tillägger också att ”det spelar roll vilken signaler ett lands migrationspolitik sänder”.

Samtidigt säger han att flera faktorer kan ha spelat in i att migrantkrisen uppstod.

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Gränskrisen i CeutaJohan ForssellMigrationspolitikPolitikModeraterna